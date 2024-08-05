Sivasspor-Trabzonspor maçının biletleri satışta

4 Eylül Stadyumu'nda 11 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te başlayacak karşılaşmanın bilet fiyatlarının VIP alt ve üst tribün 500 lira, maraton alt ve üst tribün ile kadın tribün 300 lira, güney alt ve üst tribün 150 lira olarak belirlendi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), 25 Nisan 2024'te oynanan Sivasspor-Kayserispor karşılaşmasında çirkin ve kötü tezahüratta bulunan VIP alt C Blok'ta yer alan taraftarların Trabzonspor müsabakasına girişlerinin engellenmesine karar verdiğini açıklamıştı. (DHA)