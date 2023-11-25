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Spor

Sivasspor, Trabzonspor maçının taktiğini çalıştı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

IHA25 Kasım 2023 Cumartesi 14:26 - Güncelleme:
Sivasspor, Trabzonspor maçının taktiğini çalıştı
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E.Y. Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

E.Y. Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

E.Y. Sivasspor ile Trabzonspor, 27 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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