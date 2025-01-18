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Spor

Sivasspor, Trabzonspor mesaisini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

AA18 Ocak 2025 Cumartesi 14:06 - Güncelleme:
Sivasspor, Trabzonspor mesaisini sürdürdü
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından eğitsel oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Trabzon'a gidecek.

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