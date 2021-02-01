Sivasspor, Tyler Boyd transferini resmen açıkladı

DHA 01 Şubat 2021 Pazartesi 18:02 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 18:02

Demir Grup Sivasspor devre arası transfer çalışmaları kapsamında Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u sezon sonuna kadar kiraladı.

Kırmızı beyazlılar ara transfer döneminin son gününde Başiktaş'tan Tyler Boyd ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Demir Grup Sivassporumuz, Tyler Boyd'un 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Tyler Boyd, İstanbul’da As Başkanımız Elahattin Akyüz’ün katılımıyla sözleşmeyi imzaladı. Yarın Sivas'a gelecek sporcu takımla birlikte çalışmalara başlayacak" denildi.