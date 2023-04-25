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Spor

Sivasspor ve Fenerbahçe arasındaki kupa mücadelesinin biletleri satışta

DG Sivasspor'un Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynayacağı iki maçın biletleri satışa çıktı.

IHA25 Nisan 2023 Salı 15:14 - Güncelleme:
Sivasspor ve Fenerbahçe arasındaki kupa mücadelesinin biletleri satışta
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki Sivasspor - Fenerbahçe ve Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da yine Sivas'ta sarı-lacivertliler ile oynanacak müsabakanın biletleri satışa çıktı.

Süper Lig'de oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt (1. Kategori): 120 TL

Maraton Alt (2. Kategori): 70 TL

Maraton Üst (2. Kategori): 70 TL

Güney Alt (3. Kategori): 50 TL

Güney Üst (3. Kategori): 50 TL

Kadın Tribün (4. Kategori): 50 TL

Misafir Tribün (5. Kategori): 65 TL

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin bilet fiyatları ise şu şekilde:

VIP Alt (1. Kategori): 100 TL

Maraton Alt (2. Kategori): 50 TL

Maraton Üst (2. Kategori): 50 TL

Güney Alt (3. Kategori): 30 TL

Güney Üst (3. Kategori): 30 TL

Kadın Tribün (4. Kategori): 30 TL

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