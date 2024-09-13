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Spor

Sivasspor yarın Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak.

AA13 Eylül 2024 Cuma 10:29 - Güncelleme:
Sivasspor yarın Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'ndaki müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Sivasspor, bugün basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Sivas temsilcisi, ligde geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 4 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte, Gaziantep FK maçı öncesi Queensy Menig ve Alaaddin Okumuş'un sakatlığı bulunuyor.

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