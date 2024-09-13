Sivasspor yarın Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'ndaki müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.
Sivasspor, bugün basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Sivas temsilcisi, ligde geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 4 puan topladı.
Kırmızı-beyazlı ekipte, Gaziantep FK maçı öncesi Queensy Menig ve Alaaddin Okumuş'un sakatlığı bulunuyor.