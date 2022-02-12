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Spor

Sivasspor, Yeni Malatya maçı için kampa girdi

Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.

DHA12 Şubat 2022 Cumartesi 14:33 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 14:33
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci hafta maçında kendi sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Takım idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.

Demir Grup Sivasspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor yarın saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

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