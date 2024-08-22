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Spor

Sivasspor yeni orta sahasını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Samuel Moutoussamy'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

AA22 Ağustos 2024 Perşembe 15:38 - Güncelleme:
Sivasspor yeni orta sahasını açıkladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Samuel Moutoussamy'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Samuel Moutoussamy ile anlaştı.

Kente gelen Moutoussamy, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 2 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Paris'te 12 Ağustos 1996'da dünyaya gelen Samuel Moutoussamy, futbola ACBB altyapısında başladı. Ardından Montrouge FC, Lyon ve Fortuna Sittard forması giyen Moutoussamy, geçen sezon ise Nantes'ta görev yapmıştı.

Kariyerinde 215 maça çıkan Moutoussamy, 7 gol attı, 7 asist yaptı.

Moutoussamy, 37 kez ülkesinin milli takım formasını giydi.

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