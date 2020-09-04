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Spor

Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor

DG Sivasspor, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Yeni sezon öncesi Bolu kampını tamamladıktan sonra, İstanbul'da hazırlık turnuvasına katılan ve yarın Fenerbahçe'yle final maçında karşılaşacak Yiğidolar, hazırlıklarına aralıksız devam ediyor.

IHA04 Eylül 2020 Cuma 12:55 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 12:55
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Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri’ndeki antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Fenerbahçe ile Sivasspor final maçında yarın saat 21.00’de Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Kırmızı-beyazlılar pazar günü Sivas’a dönecek ve ligin ilk haftasında sahasında oynayacağı Alanyaspor maçın hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.

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