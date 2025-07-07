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Spor

Sivasspor, yeni sezon mesaisinde

Gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde sürdürdü.

AA7 Temmuz 2025 Pazartesi 13:02 - Güncelleme:
Sivasspor, yeni sezon mesaisinde
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, kırmızı-beyazlı ekip, Sivas'ta sürdürdüğü kampın 8. gününde fitness ve saha çalışması yaptı.

Günün ilk çalışmasını fitness salonunda gerçekleştiren futbolcular, burada koordinasyon ve kuvvet odaklı egzersizler üzerinde durdu.

Daha sonra sahaya geçen futbolcular, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kuvvet çalışmaları ve dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi.

Antrenman, dar alanda oynanan oyunla tamamlandı.

  • sivasspor
  • Osman Zeki Korkmaz
  • yeni sezon hazırlığı

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