Sivasspor, yeni sezon mesaisinde

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, kırmızı-beyazlı ekip, Sivas'ta sürdürdüğü kampın 8. gününde fitness ve saha çalışması yaptı.

Günün ilk çalışmasını fitness salonunda gerçekleştiren futbolcular, burada koordinasyon ve kuvvet odaklı egzersizler üzerinde durdu.

Daha sonra sahaya geçen futbolcular, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kuvvet çalışmaları ve dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi.

Antrenman, dar alanda oynanan oyunla tamamlandı.