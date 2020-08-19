İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2020 Çarşamba / 29 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3793
  • EURO
    8,8098
  • ALTIN
    471.567
  • BIST100
    1106.06
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor yeni sezona Gerede'de hazırlanıyor
Spor

Sivasspor yeni sezona Gerede'de hazırlanıyor

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde kamp yaparak sürdürüyor.

IHA19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:19 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:19
ABONE OL

DG Sivasspor, 2020-2021 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün öğlen yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına kampın beşinci gününde Bolu’nun Gerede ilçesindeki bir otelde öğlen saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde saat 11.00’de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Kamp yaptıkları otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise minyatür kale maç ve yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.