İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2024 Pazar / 12 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9008
  • EURO
    37,6352
  • ALTIN
    2809.65
  • BIST100
    9685.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor yeniden galibiyetle tanıştı
Spor

Sivasspor yeniden galibiyetle tanıştı

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk eden Sivasspor 2 maç aradan sonra yeniden 3 puanla tanıştı.

AA15 Eylül 2024 Pazar 14:29 - Güncelleme:
Sivasspor yeniden galibiyetle tanıştı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında dün konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-2 yenen EMS Yapı Sivasspor, ligde 2 maç aradan sonra kazandı.

Ligde sezona sahasında Trabzonspor'la 0-0 berabere kaldığı maçla başlayan, ilk galibiyetini 2. haftada deplasmanda Bellona Kayserispor'u 2-1 yenerek alan kırmızı-beyazlılar, 3. haftada evinde ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.

Ligin 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 yenilen Sivasspor, 5. haftada dün sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı.

Sivas temsilcisi, ligde geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.

Sivasspor, söz konusu maçlarda 5 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 6 gol gördü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.