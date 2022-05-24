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Spor

Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası finaline hazırlanıyor

Demir Grup Sivasspor, Yukatel Kayserispor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçının hazırlıklarını sürdürdü.

AA24 Mayıs 2022 Salı 15:03 - Güncelleme:
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Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor ile 26 Mayıs Perşembe günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra geniş alan pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maç oynadı.

Sivasspor, yarın İstanbul'da yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor, 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.

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