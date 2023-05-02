İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2023 Salı / 12 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,469
  • EURO
    21,432
  • ALTIN
    1241.16
  • BIST100
    4622.78
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak
Spor

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak

DG Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

IHA2 Mayıs 2023 Salı 10:07 - Güncelleme:
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Sivasspor, yarın saat 20.30'da sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede iki takımda galibiyet aramak için sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE İLE KUPADA 6. RANDEVU

Sivasspor ile Fenerbahçe oynayacakları karşılaşma ile birlikte Türkiye Kupasında 6. kez birbirlerine rakip olacak. Daha önce oynanan 5 karşılaşmada 3 kez Fenerbahçe galip gelirken, 2 maç ise beraberlikle sona ermişti. Sivasspor ise rakibine karşı kupada hiç galip gelemedi. Kupada oynanan maçlarda Sivasspor 1 kez rakip fileleri havalandırırken, Fenerbahçe ise 9 gol attı.

SİVASSPOR KUPAYA 5. TURDAN BAŞLADI

Yiğidolar, Türkiye Kupası serüvenine 5. turdan başladı. Sivas temsilcisi, 5. Turda Esenler Erokspor'u 5-2 yenerek son 16 turuna çıktı. Kupa Son 16 Turu'nda ise Yiğidolar sahasında Karacabey Belediye'yi 3-0'la geçerek bir üst tura çıktı. Kırmızı-beyazlılar Kupa Çeyrek Finalinde ise Gaziantep FK ile eşleşti. Gaziantep'in ligden çekilmesi nedeniyle Yiğidolar maçtan 3-0 hükmen galip ayrılarak yarı finale adını yazdırdı. Tarihinde kupayı ilk kez geçen sene müzesine götüren Sivasspor, bu sene de kupayı kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor.

FENERBAHÇE'NİN KUPA MACERASI

Fenerbahçe de kupa macerasına 5. turdan başladı. Bu turda İstanbulspor'u 3-1 ile geçen Fenerbahçe, Son 16 Turu'nda da Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek tur atladı ve çeyrek finale kaldı. Sarı-lacivertliler, çeyrek finalde ise Kayserispor'u 4-1 yenerek yarı finale kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.