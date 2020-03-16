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Spor

Sivasspor zirve yarışında ağır yara aldı

Süper Toto Süper Lig'in 26. haftasının son maçında Antalyaspor, Sivasspor'u tek golle geçti. Zirveyi de ilgilendiren maçta Sivasspor ağır yara aldı.

16 Mart 2020 Pazartesi 21:59 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 22:02
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Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmasında Tamer Tuna'nın takımı Antalyaspor ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı.

Antalya Stadyumu'nda seyircisiz oynanan karşılaşmada Antalyaspor 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 81. dakikada Veysel Sarı kaydetti.

Sivasspor'da Marcelo Goiano 85. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı. Bu sezon oynadığı tüm maçlarda gol atan Sivasspor bu ünvanını da yitirdi.

Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor 30 puana yükselirken, yenilmezlik serisini de 8 maça çıkardı. Sivasspor şampiyonluk yolunda yara alarak 49 puanda kaldı ve 3 hafta sonra yenildi.

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sivasspor sahasında Denizlispor'u konuk edecek.

PUAN DURUMU

(53) Trabzonspor

(53) Başakşehir

(50) Galatasaray

(49) Sivasspor

(44) Beşiktaş

(43) Alanyaspor

(40) Fenerbahçe

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