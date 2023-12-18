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Spor

Sivasspor zorlu Başakşehir deplasmanında

RAMS Başakşehir ile Sivasspor, yarın oynanacak müsabakayla Süper Lig'de 17. kez rakip olacak.

IHA18 Aralık 2023 Pazartesi 10:48 - Güncelleme:
Sivasspor zorlu Başakşehir deplasmanında
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir, yarın saat 17.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Sivasspor'u ağırlayacak. Geride kalan haftalarda Başakşehir 4 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyetle aldığı 15 puanla 14. sırada yer alıyor. Sivasspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucu topladığı 18 puanla 12. sırada bulunuyor.

17. RANDEVU

RAMS Başakşehir ile Sivasspor, bugüne kadar Süper Lig'de 16 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakaların 5'inden turuncu-lacivertliler, 3'ünden kırmızı-beyazlılar galip ayrıldı. Oynanan 8 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

BAŞAKŞEHİR'İN EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Turuncu-lacivertliler, Süper Lig'de oynadığı son 4 iç saha maçında yenilgi yüzü görmedi. İç saha müsabakalarında çıkış yakalayan İstanbul ekibi, evinde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Söz konusu maçlarda Gaziantep FK'yı 2-0, Pendikspor'u 4-1, Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Başakşehir, MKE Ankaragücü ile 3-3 berabere kaldı.

SİVASSPOR'U BEKLEYEN TEHLİKE

Zorlu müsabaka öncesinde RAMS Başakşehir'de kart cezalısı veya ceza sınırında futbolcu bulunmuyor. Sivasspor'da ise Arnavut golcü Rey Manaj ile İspanyol orta saha oyuncusu Samu Saiz, 3'er sarı kartla ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu, Sivasspor'un bu sezon ligde attığı 18 golün 12'sinde direkt katkı verdi. 26 yaşındaki forvet Rey Manaj, kırmızı-beyazlıların 5 golüne imzasını attı. 32 yaşındaki deneyimli oyunca Saiz ise 4 golün yanı sıra 3 de asist yaptı.

Öte yandan, Yiğidolar'ın golcüsü Manaj, sakatlığından dolayı son oynanan Konyaspor müsabakasının kadrosunda yer almadı. Arnavut futbolcunun Başakşehir maçında kadroda yer alması bekleniyor.

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