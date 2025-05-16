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Spor

Sivasspor, zorlu Samsunspor deplasmanına hazırlanıyor

Sivasspor, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

IHA16 Mayıs 2025 Cuma 12:19 - Güncelleme:
Sivasspor, zorlu Samsunspor deplasmanına hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig 36. hafta maçında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, dar alan oyun ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Samsunspor ile Sivasspor, 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak.

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