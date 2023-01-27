İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2023 Cuma / 6 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8132
  • EURO
    20,4668
  • ALTIN
    1164.12
  • BIST100
    5145.62
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor'a İspanyol orta saha! Harekete geçtiler...
Spor

Sivasspor'a İspanyol orta saha! Harekete geçtiler...

Sivasspor, İspanyol orta saha oyuncusu Samuel Saiz ile temasa geçti. Tecrübeli oyuncunun da teklife sıcak baktığı öğrenildi.

IHA27 Ocak 2023 Cuma 10:32 - Güncelleme:
Sivasspor'a İspanyol orta saha! Harekete geçtiler...
ABONE OL

DG Sivasspor, İspanyol orta saha oyuncusu Samuel Saiz ile temasa geçti. Tecrübeli futbolcunun da kırmızı-beyazlıların teklifini olumlu karşıladığı öğrenildi.

Sivasspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Kırmızı-beyazlılar, İspanyol oyuncu Samuel Saiz'i renklerine bağlamak istiyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın da istediği 32 yaşındaki futbolcunun kırmızı-beyazlı kulüpten gelen teklife sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Saiz; Real Madrid Castilla, Atletico Madrid B, Huesca, Leeds United, Getafe ve Girona gibi takımlarda oynadı. Kariyerinde 277 maça çıkan Saiz, 43 defa da fileleri havalandırdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.