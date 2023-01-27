Sivasspor'a İspanyol orta saha! Harekete geçtiler...

DG Sivasspor, İspanyol orta saha oyuncusu Samuel Saiz ile temasa geçti. Tecrübeli futbolcunun da kırmızı-beyazlıların teklifini olumlu karşıladığı öğrenildi.

Sivasspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Kırmızı-beyazlılar, İspanyol oyuncu Samuel Saiz'i renklerine bağlamak istiyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın da istediği 32 yaşındaki futbolcunun kırmızı-beyazlı kulüpten gelen teklife sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Saiz; Real Madrid Castilla, Atletico Madrid B, Huesca, Leeds United, Getafe ve Girona gibi takımlarda oynadı. Kariyerinde 277 maça çıkan Saiz, 43 defa da fileleri havalandırdı.