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Spor

Sivasspor'a Karol Angielski'den kötü haber

Sivasspor, Karacabey Belediye maçı öncesi Karol Angielski'nin sakatlandığını açıkladı. Polonyalı forvetin sol ayak bileğinde burkulma nedeniyle tendon hasarı oluştuğu ve bir süre yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

IHA16 Ocak 2023 Pazartesi 13:56 - Güncelleme:
Sivasspor'a Karol Angielski'den kötü haber
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Sivasspor'da yarın oynanacak Türkiye Kupası son 16 turunda Karacabey Belediye maçı öncesi sakatlık şoku yaşandı. Kırmızı-beyazlı takım forvet oyuncusu Karol Angielski'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Konu ile ilgili Kırmızı Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yukatel Kayserispor ile oynadığımız mücadelede, sol ayak bileğinde burkulma nedeniyle tendon hasarı ve ödem oluşan Karol Angielski, TECO Karacabey Belediye Spor maçının kadrosundan çıkartılmıştır."

Alınan bilgiye göre futbolcunun bir süre yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

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