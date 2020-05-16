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Spor

Sivasspor'a koronavirüs testi

Demir Grup Sivasspor'da tüm futbolcular ve teknik heyet ve kulüp personeline koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları belli olduğunda açıklanacak.

DHA16 Mayıs 2020 Cumartesi 15:19 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 15:19
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Lige verilen koronavirüs arasının ardından, başlama tarihinin 12 haziran olarak belirlenmesiyle yeniden çalışmalara başlayan kırmızı-beyazlılara bugün tesislerde test yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayımladığı 'Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü' kapsamında A takım futbolcuları ve teknik heyet koronavirüs testine tabi tutuldu. Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip; tüm A takım futbolcular, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi, tesisler ve stadyumda görevli olan personele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulandı. Test sonuçları belli olduktan sonra açıklama yapılacağı duyuruldu.

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