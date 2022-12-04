Sivasspor'a Letonyalı rakip

Demir Grup Sivasspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına Antalya kampında devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, ardından çabukluk koşuları gerçekleştirdi.

İdman, geniş alan pas çalışması ve yarı sahadaki çift kale maçla sona erdi.

Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış ve Baver Kuçkar ise kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Sivasspor akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla hazırlıklarına devam edecek.



Bu arada Demir Grup Sivasspor, kamptaki ikinci hazırlık maçında yarın saat 12.00'de Letonya Ligi ekibi FK Liepaja ile karşılaşacak.