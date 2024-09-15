İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2024 Pazar / 12 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9008
  • EURO
    37,6352
  • ALTIN
    2809.65
  • BIST100
    9685.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Sivasspor'a Rej Manaj'dan kötü haber

Sivasspor, Rey Manaj'ın sakatlığı için bir açıklama yaptı. Yıldız golcünün sağ arka adale kas-tendon kavşağında yırtık tespit edildiği ifade edildi.

15 Eylül 2024 Pazar 22:28 - Güncelleme:
Sivasspor'a Rej Manaj'dan kötü haber
ABONE OL

Sivaspor, Gaziantep FK maçında sakatlanan Rey Manaj için bir açıklama yaptı.

Sivasspor'un açıklaması şu şekilde;

"Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında dün sahamızda Gaziantep FK ile oynadığımız maçın 42. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan sporcumuz Rey Manaj'a gerçekleştirilen kontrollerde, sağ arka adale kas-tendon kavşağında yırtık tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.

Rey Manaj'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.