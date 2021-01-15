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Spor

Sivasspor'a veda eden Yasin Öztekin Samsunspor ile anlaştı

Sivasspor'un tecrübeli futbolcusu Yasin Öztekin takımdan ayrılığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yasin'in TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

15 Ocak 2021 Cuma 19:38 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 19:38
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TFF 1. Lig ekibi Samsunspor ile adı anılan Yasin Öztekin, sosyal medya üzerinden Sivasspor'a veda etti.

Yasin Öztekin'in veda paylaşımında "Vedalar her zaman zordur. Benim için yeni bir sayfa açmanın heyecanı olsa da bu güzel kulüpten ayrılmanın burukluğu var içimde. Birbirinden güzel dostluklar biriktirdiğim bu gönlü büyük şehrin desteğini her zaman yanımda hissedeceğim. Yönetime, hocalarıma, takım arkadaşlarıma kulüpte emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin." ifadeleri yer aldı.

Tecrübeli oyuncunun Samsunspor ile 1.5 yıllığına anlaştığı ve toplam 6.5 milyon TL kazanacağı belirtiliyor.

Bu sezon Sivasspor ile 18 maçta 1 gol atan Yasin Öztekin Süper Lig'de Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Galatasaray ve Göztepe formaları giymişti.

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