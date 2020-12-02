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Spor

Sivasspor'a Villarreal maçı öncesi koronavirüs şoku!

DG Sivasspor Kulübü, iki futbolcu ve teknik heyetten iki kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

AA02 Aralık 2020 Çarşamba 09:52 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 09:52
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Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da 2 futbolcu ile teknik heyetten 2 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Villarreal maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize dün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup 2 sporcumuzun ve teknik heyetten 2 kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Açıklamada, "Dört ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine, ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır." ifadesi aktarıldı.

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