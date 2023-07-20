İSTANBUL 34°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2023 Perşembe / 3 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9292
  • EURO
    30,2555
  • ALTIN
    1713.89
  • BIST100
    6589.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor, stat isim sponsorluğu için BG Grup ile sözleşme imzaladı
Spor

Sivasspor, stat isim sponsorluğu için BG Grup ile sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, stat isim sponsorluğu için BG Grup ile 1 sezonluk sözleşme imzaladı.

AA20 Temmuz 2023 Perşembe 09:33 - Güncelleme:
Sivasspor, stat isim sponsorluğu için BG Grup ile sözleşme imzaladı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, stat isim sponsorluğu için BG Grup ile 1 sezonluk sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şehirde inşaat, proje, enerji ve prefabrik gibi birçok sektörde faaliyet gösteren BG Grup ile Sivasspor Kulübü arasında gerçekleşen iş birliği sonucunda, kırmızı-beyazlı takıma ev sahipliği yapan Sivas 4 Eylül Stadyumu için isim sponsorluğu konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sivasspor'un maçlarını oynadığı stadyumda 2023-2024 sezonu itibari ile BG Grup 4 Eylül Stadyumu ismi kullanılacağı aktarılan açıklamada, "BG Grup'a destekleri için teşekkür eder, bu anlaşmanın Sivasspor ve BG Grup için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.