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Spor

Sivasspor'da 3 sakatlık birden

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Mustapha Yatabare, Caner Osmanpaşa ve Robin Yalçın'ın sakatlandığını ve tedavilerinin devam ettiğini duyurdu.

IHA27 Şubat 2023 Pazartesi 19:07 - Güncelleme:
Sivasspor'da 3 sakatlık birden
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DG Sivasspor Kulübü, futbolcular Mustapha Yatabare, Caner Osmanpaşa ve Robin Yalçın'ın sakatlandığını duyurdu. Kırmızı-beyazlı kulüp söz konusu futbolcuların tedavisinin devam ettiğini de açıkladı.

Sivasspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı kulübün doktoru Baran Güler, takımda sakatlığı bulunan futbolcuların sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Güler, "DG Sivasspor'umuzda sakatlığı bulunan futbolcularımızdan; Robin Yalçın'ın sağ dizinde kıkırdak lezyonu, Caner Osmanpaşa ve Mustapha Yatabare'nin ise sol diz iç yan bağında rüptürü mevcuttur. 3 sporcumuzun da tedavisi devam etmektedir. Sakatlıkları geçen; Clinton N'jie, Samba Camara, Fredrik Ulvestad, Jordy Caicedo, Murat Paluli, Leke James ve Aaron Appindangoye ise tedavileri tamamlanarak takımla birlikte çalışmalara başladı." ifadelerini kullandı.

  • sivasspor
  • Mustapha Yatabare
  • Caner Osmanpaşa
  • Robin Yalçın
  • sakatlık

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