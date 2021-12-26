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Spor

Sivasspor'da 5 futbolcu sakat

Sivasspor'da Kayserispor maçı öncesi Hakan Arslan, Aaron Appindangoye, Jorge Felix, Fredrik Ulvestad ve Sefa Yılmaz'ın sakatlığı bulunuyor.

AA26 Aralık 2021 Pazar 13:58 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 13:58
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Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak iyi bir ivme yakalayan ve 26 puanı bulunan Sivasspor, 21 puanlı Kayserispor karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi Hakan Arslan, Aaron Appindangoye, Jorge Felix, Fredrik Ulvestad ve Sefa Yılmaz'ın sakatlığı bulunuyor.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Kayseri'ye gidecek.

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