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Spor

Sivasspor'da 6 eksik

Süper Lig'de yarın Giresunspor'u konuk edecek Sivasspor'da, Leke James, Samba Camara, Ziya Erdal, Ahmed Musa, Kader Keita ve Fredrik Ulvestad'ın sakatlığı bulunuyor.

AA16 Ekim 2022 Pazar 11:04 - Güncelleme:
Sivasspor'da 6 eksik
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Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın Bitexen Giresunspor'u ağırlayacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde geride kalan 9 haftada 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alan Sivas temsilcisi 7 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte Giresunspor maçı öncesi Leke James, Samba Camara, Ziya Erdal, Ahmed Musa, Kader Keita ve Fredrik Ulvestad'ın sakatlığı bulunuyor.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp kulüp tesislerinde kampa girecek.

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