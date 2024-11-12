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Spor

Sivasspor'da 7 futbolcuya milli davet

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da 7 futbolcu ülkelerinin milli takımına davet edildi.

AA12 Kasım 2024 Salı 10:46 - Güncelleme:
Sivasspor'da 7 futbolcuya milli davet
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Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, golcü oyuncu Rey Manaj, 16 Kasım'da Çekya ve 19 Kasım'da Ukrayna ile karşılaşacak Arnavutluk Milli Takımı'na çağrıldı.

Orta saha oyuncusu Samuel Moutoussamy ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri çerçevesinde 16 Kasım'da Gine ve 19 Kasım'da ise Etiyopya ile yapacağı maç kadrosuna davet edildi.

Sivasspor'un orta saha oyuncusu Azizbek Turgunboev de Özbekistan Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde 14 Kasım'da Katar ve 19 Kasım'da Kuzey Kore ile yapacağı maç kadrosuna dahil edildi.

Polonyalı orta saha oyuncusu Jan Bieganski ise ülkesinin İzlanda 21 yaş altı takımıyla yapacağı hazırlık maçı kadrosuna çağrıldı.

Kırmızı-beyazlıların genç yetenekleri Emirhan Başyiğit, Türkiye 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 19 Kasım Salı günü İstanbul'da Almanya ile oynayacağı U-20 Elit Lig maçının aday kadrosuna, Emre Gökay ve Sinan Kaya da Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 15-18 Kasım tarihlerinde Antalya'da İsviçre ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet edildi.

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