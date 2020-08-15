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Spor

Sivasspor'da 7 futbolcuya sağlık taraması

Yeni sezona hazırlanan Sivasspor'da sağlık kontrolleri devam ediyor. Kırmızı beyazlı kulüpte 7 futbolcu kontrolden geçti.

IHA15 Ağustos 2020 Cumartesi 11:33 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 11:33
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Süper Lig takımlarından Sivasspor’da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri sürüyor. Bu kapsamda futbolcular Arouna Kone, Caner Osmanpaşa, Isaac Cofie, Samba Camara, Mustapha Yatabare, Marcelo Goiano ve Serhiy Rybalka’ya sağlık kontrolü yapıldı.Kone, Sivas’ta Medicana Hastanesi’nde, diğer sporcular ise İstanbul’da sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

7 futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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