Sivasspor'da Adana Demirspor maçı mesaisi sürüyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise tam sahada çift kale maç oynadı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Demir Grup Sivasspor ile Adana Demirspor, 24 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.