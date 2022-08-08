İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2022 Pazartesi / 11 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9508
  • EURO
    18,3122
  • ALTIN
    1031.14
  • BIST100
    2795.06
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor'da Adana Demirspor mesaisi başladı
Spor

Sivasspor'da Adana Demirspor mesaisi başladı

Süper Lig'in ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Sivasspor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

DHA8 Ağustos 2022 Pazartesi 21:58 - Güncelleme:
ABONE OL

Demir Grup Sivasspor deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig 2022-23 Sezonu'nun 2'nci hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, 1 günlük iznin ardından maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman dayanıklılık koşularıyla başladı. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan futbolcular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Adana Demirspor ile Demir Grup Sivasspor'umuz 13 Ağustos Cumartesi günü karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.