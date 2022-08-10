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Spor

Sivasspor'da Adana Demirspor mesaisi

Demir Grup Sivasspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

IHA10 Ağustos 2022 Çarşamba 15:31 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Adana Demirspor ile Sivasspor 13 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşacak.

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