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Spor

Sivasspor'da Alanyaspor maçı mesaisi sürdü

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde evinde Alanyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor'da maçın hazırlıkları sürdü.

AA23 Nisan 2022 Cumartesi 20:39 - Güncelleme:
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Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 25 Nisan Pazartesi günü sahasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardında geniş alan çok pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada çift kale taktik maç yaptı.

Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış ve Baver Kuçkar ise antrenmanın bir bölümünde kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor 25 Nisan Pazartesi günü saat 20.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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