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Spor

Sivasspor'da Alanyaspor maçı öncesi 2 eksik

Sivasspor, Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında yarın Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı beyazlılarda Aaron Appindangoye ve Serhiy Rybalka'nın sakatlıkları devam ediyor.

AA11 Eylül 2020 Cuma 12:08 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 12:08
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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in ilk maçında yarın Alanyaspor'u konuk edecek.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak Demir Grup Sivasspor, ardından maç saatini beklemeye başlayacak.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın bu karşılaşmada yeni transferleri Jorge Felix, Max Gradel, Casimir Ninga, Kerem Atakan Kesgin ve Robin Yalçın'a da forma şansı vermesi bekleniyor.

Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Aaron Appindangoye ve Serhiy Rybalka'nın sakatlığı sürerken, cezalı futbolcu bulunmuyor.

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