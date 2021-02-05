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Spor

Sivasspor'da, Ankaragücü hazırlıkları

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 24. haftasında 7 Şubat Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA05 Şubat 2021 Cuma 14:33 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 14:33
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra geniş alanda pas uygulamaları üzerinde durdu. Futbolcular son bölümde ise çift kale maç ve şut çalışması yaparak idmanı tamamladı.

Öğleden sonra Ankara'ya hareket edecek Sivasspor, yarın başkentte yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sonlandıracak ve kampa girecek.

MKE Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor, 7 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Eryaman Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Burak Şeker düdük çalacak.

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