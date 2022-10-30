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Spor

Sivasspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Sivasspor, Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde evinde Antalyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA30 Ekim 2022 Pazar 18:07 - Güncelleme:
Sivasspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı
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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Takım, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Fraport TAV Antalyaspor yarın saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

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