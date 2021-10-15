Sivasspor'da Antalyaspor maçı öncesi tek eksik Appindangoye

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Ligde geride kalan 8 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 9 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, puan cetvelinde 13. sırada bulunuyor.
Fraport TAV Antalyaspor ise oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle hanesine 8 puan yazdırdı. Antalya ekibi puan cetvelinde 14. sırada yer alıyor.
Sivasspor'da, Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde savunma oyuncusu Aaron Appindangoye'nin sakatlığı bulunuyor.