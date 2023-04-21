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Spor

Sivasspor'da Antalyaspor mesaisi başladı

Svasspor, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde başladı.

AA21 Nisan 2023 Cuma 18:59 - Güncelleme:
Sivasspor'da Antalyaspor mesaisi başladı
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular son bölümde ise yarım sahada çift kale maç oynadı.

Trabzonspor karşısında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Fraport TAV Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor, 24 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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