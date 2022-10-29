İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2022 Cumartesi / 4 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5812
  • EURO
    18,5437
  • ALTIN
    982.721
  • BIST100
    3878.98
Spor

Sivasspor'da Antalyaspor mesaisi

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

AA29 Ekim 2022 Cumartesi 13:33 - Güncelleme:
Sivasspor'da Antalyaspor mesaisi
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Geniş alan pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Antrenman öncesi teknik heyet ve futbolcular 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Türk bayrağı açarak kutladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Fraport TAV Antalyaspor, 31 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.