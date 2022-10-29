Sivasspor'da Antalyaspor mesaisi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Geniş alan pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Antrenman öncesi teknik heyet ve futbolcular 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Türk bayrağı açarak kutladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Fraport TAV Antalyaspor, 31 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.