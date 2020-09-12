Sivasspor'da Appindangoye 8 hafta yok

Demir Grup Sivassporlu savunma oyuncusu Aaron Appindangoye'nin sakatlığı nedeniyle ameliyat edileceği ve 8 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği bildirildi.
Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, Appindangoye'nin sağlık durumu hakkında kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesine açıklamada bulundu.
Oyuncunun geçen sezon sonu sol ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle bugün Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından ameliyat edileceğini aktaran Ayyıldız, "Sol ayak bileğinde kronik kıkırdak ve kemik problemleri bulunan oyuncumuzun 8 hafta sonra müsabakalara hazır hale gelmesini planlıyoruz." ifadelerini kullandı.