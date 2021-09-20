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Spor

Sivasspor'da Appindangoye ve Leke James sakat

Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Sivasspor'da, Aaron Appindangoye ve Leke James'in sakatlıkları bulunuyor.

AA20 Eylül 2021 Pazartesi 13:27 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 13:27
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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

Ligde geride kalan 5 haftada 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 3 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, puan cetvelinde 17. sırada yer alıyor.

Yeni Malatyaspor ise 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet elde ederek puan cetvelinde 11. sırada bulunuyor.

Sivasspor'da, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Aaron Appindangoye ve Leke James'in sakatlıkları bulunuyor.

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