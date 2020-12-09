Sivasspor'da Avrupa mesaisi! Maccabi Tel-Aviv hazırlıkları tamamlandı

DHA 09 Aralık 2020 Çarşamba 22:11 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 22:11

Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak yönetiminde Bloomfield Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman; top kampa, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Kırmızı-beyazlılar, idmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyeme başladı.

Maccabi Tel-Aviv ile Demir Grup Sivasspor UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6'ncı hafta maçında yarın TSİ 23.00'te Bloomfield Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak.