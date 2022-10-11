Sivasspor'da Ballkani mesaisi başladı

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Kosova ekibi Ballkani ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de dün deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, ara vermeden UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu 4. hafta maçında deplasmanda Ballkani ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Medipol Başakşehir maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Ballkani ile Demir Grup Sivasspor 13 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başkent Priştine'de karşılaşacak. Mücadelede Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Manuel Schuettengruber görev yapacak.