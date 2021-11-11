Sivasspor'da Başakşehir maçı mesaisi başladı

AA 11 Kasım 2021 Perşembe 21:16 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 21:16

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklılık koşusuyla devam eden idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Sivasspor son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Antrenmanda ülkelerinin milli takım kampında bulunan Dimitrios Goutas, Fayçal Fajr ile Max Gradel yer almadı.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.