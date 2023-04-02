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Spor

Sivasspor'da Başakşehir maçı mesaisi devam ediyor

Sivasspor, Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde sahasında Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

IHA2 Nisan 2023 Pazar 19:26 - Güncelleme:
Sivasspor'da Başakşehir maçı mesaisi devam ediyor
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Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Başakşehir ile karşılaşacak Sivasspor, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşuları yapan Yiğidolar son bölümde ise dar alan oyun ile yarım sahada çift kale maç yaptı.

Ülkelerinin milli takım kampından dönen Max Gradel, Ahmed Musa ile Aaron Appindangoye de çalışmalarda yer aldı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Başakşehir 9 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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