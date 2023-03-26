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Spor

Sivasspor'da Başakşehir mesaisi devam ediyor

Sivasspor, Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde sahasında Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA26 Mart 2023 Pazar 18:48 - Güncelleme:
Sivasspor'da Başakşehir mesaisi devam ediyor
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık çalışmalarıyla devam etti.

Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise geniş alan pas çalışmaları ile yarı sahada çift kale maç yaptı.

Ülkelerinin milli takım kampında bulunan Aaron Appindangoye, Ahmed Musa ile Max Gradel çalışmalarda yer almadı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başekşehir, 9 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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