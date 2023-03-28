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Spor

Sivasspor'da Başakşehir mesaisi sürüyor

Sivasspor, Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde sahasında Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA28 Mart 2023 Salı 19:10 - Güncelleme:
Sivasspor'da Başakşehir mesaisi sürüyor
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından topla dayanıklılık çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış ve Baver Kuçkar, kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Ülkelerinin milli takım kampında bulunan Aaron Appindangoye, Ahmed Musa ile Max Gradel ise antrenmanda yer almadı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir 9 Nisan Pazar saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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