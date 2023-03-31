Sivasspor'da Başakşehir mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını antrenman maçıyla sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman maçında kırmızı takım Muammer Yıldırım, Ziya Erdal, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Erdoğan Yeşilyurt, Murat Paluli, Isaac Cofie, Fredrik Ulvestad, Clinton N'Jie, Samuel Saiz, Leke James, beyaz takım ise Ali Şaşal Vural, Mehmet Albayrak, Eren Şahin, Samba Camara, Alaaddin Okumuş, Armin Derlek, Hakan Aslan, Karol Angielski, Kader Keita, Mustapha Yatabare, Jordy Caicedo 11'iyle sahaya çıktı.

Çift devre halinde 35'er dakikadan oynanan maçı kırmızı takım 3-1 kazandı. Kırmızı takımın gollerini Samuel Saiz ve Clinton N'Jie (2), beyaz takımın golünü ise penaltından Jordy Caicedo kaydetti.

Yarını izinli geçirecek futbolcular, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına 2 Nisan Pazar saat 16.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir, 9 Nisan Pazar saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.