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Spor

Sivasspor'da çalışmalar sürüyor

Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Sivasspor'da hazırlıklar teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde devam etti.

DHA6 Aralık 2022 Salı 18:36 - Güncelleme:
Sivasspor'da çalışmalar sürüyor
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Sivasspor, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya Belek'teki çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman top kapma çalışmalarıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar, idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

SİVASSPOR'UN KARNESİ

Sivasspor, bu sezon Rıza Çalımbay yönetiminde toplam 23 resmi maça çıktı. Kırmızı-beyazlılar bu karşılaşmalardan 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

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